В Министерстве уверяют, что украинские пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях, получают пенсии на ранее открытые пенсионные счета. Пенсия продолжает начисляться на карту.

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В свою очередь, пенсионные выплаты тех, кто их получал через почтовые отделения – аккумулируются в Пенсионном Фонде и будут выплачены в полном объеме либо в случае выезда на подконтрольную Украине территорию, либо после деоккупации.

Почему могут прекратить выплаты

Пенсионные выплаты прекращают в следующих случаях:

назначение на основании документов, содержащих ложные сведения;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд (применяется только для получателей пенсии по почте) и в других случаях, предусмотренных законом.

Какие-либо другие правовые основания для прекращения выплаты пенсии на сегодняшний день отсутствуют.

Механизм физической идентификации

Однако, в случае отсутствия каких-либо операций с картой пенсионера более 6 месяцев – необходимо будет удаленно пройти физическую идентификацию.

Среди видов идентификации есть:

авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи "Действие. Подпись" (Действие ID);

видеоконференцсвязь, проводимая органами ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг.

Такие меры необходимы для того, чтобы избежать злоупотреблений и ситуаций, когда денежными средствами могут воспользоваться преступники. После идентификации – пенсию будет получать именно тот человек, которому она назначается.