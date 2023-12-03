У кого вырастут выплаты в начале года

В бюджете на 2024 год говорится, что с 1 января повышение выплат произойдет только у тех, кто имеет минимальную пенсию. Они будут получать 2 361 гривну вместо 2 093 гривен.

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Выплаты других пенсионеров вырастут позже, в результате мартовской индексации. Следует отметить, что своевременность проведения этого перерасчета зависит от событий на фронте.

Из-за индексации пенсия у некоторых граждан снизится. Речь идет о чиновниках, которые, по словам депутата Роксоланы Пидласы, имеют слишком высокие выплаты, сообщает 24 Канал.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по вопросам бюджета Те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем понижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее.

Какие пенсии получают украинцы сейчас

Сейчас пенсионные выплаты в Украине получают 10,5 миллиона человек. В октябре ПФУ опубликовал статистику, согласно которой наименьшие пенсии до 2 000 гривен имеют 0,6% пенсионеров. Наибольшие выплаты – более 10 000 гривен – 10,7% граждан. Другие пенсионеры получают такие пенсии: