У кого зростуть виплати на початку року
У бюджеті на 2024 рік йдеться про те, що з 1 січня підвищення виплат відбудеться лише у тих, хто має мінімальну пенсію. Вони отримуватимуть 2 361 гривню замість 2 093 гривень.
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Виплати інших пенсіонерів зростуть пізніше, внаслідок березневої індексації. Варто зазначити, що вчасність проведення цього перерахунку залежить від подій на фронті.
Через індексацію пенсія у деяких громадян знизиться. Йдеться про чиновників, які, за словами депутатки Роксолани Підласи, мають занадто високі виплати, повідомляє 24 Канал.
Ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас, для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.
Які пенсії отримують українці зараз
Зараз пенсійні виплати в Україні отримують 10,5 мільйонів осіб. У жовтні ПФУ опублікував статистику, відповідно до якої, найменші пенсії до 2 000 гривень мають 0,6% пенсіонерів. Найбільші виплати – понад 10 000 гривень мають 10,7% громадянам. Інші пенсіонери отримують такі пенсії:
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 29,2% – від 2 001 до 3 000 гривень.