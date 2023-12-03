У кого зростуть виплати на початку року

У бюджеті на 2024 рік йдеться про те, що з 1 січня підвищення виплат відбудеться лише у тих, хто має мінімальну пенсію. Вони отримуватимуть 2 361 гривню замість 2 093 гривень.

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Виплати інших пенсіонерів зростуть пізніше, внаслідок березневої індексації. Варто зазначити, що вчасність проведення цього перерахунку залежить від подій на фронті.

Через індексацію пенсія у деяких громадян знизиться. Йдеться про чиновників, які, за словами депутатки Роксолани Підласи, мають занадто високі виплати, повідомляє 24 Канал.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас, для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.

Які пенсії отримують українці зараз

Зараз пенсійні виплати в Україні отримують 10,5 мільйонів осіб. У жовтні ПФУ опублікував статистику, відповідно до якої, найменші пенсії до 2 000 гривень мають 0,6% пенсіонерів. Найбільші виплати – понад 10 000 гривень мають 10,7% громадянам. Інші пенсіонери отримують такі пенсії: