Які пенсії в Україні

Наразі пенсію, яка перевищує середній показник по Україні отримують 3,57 мільйона осіб. У відсотковому співвідношенні серед пенсіонерів виплати розподілені так:

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10,7% пенсіонерів – отримують понад 10 тисяч гривень;

23,2% – 5 – 10 тисяч гривень;

15% – 4 – 5 тисяч гривень;

21,3% – 3 – 4 тисячі гривень;

29,3% – 2 – 3 тисячі гривень;

0,6% – менше 2 тисяч гривень.

Нагадаємо! Кількість українських пенсіонерів поступово знижується. У ІІІ кварталі цього року їх стало на 12 368 осіб менше – тепер їх 10 539 968.

Раніше влада повідомляла, що у 2024 році очікується збільшення розміру середньої пенсії по Україні до 6 тисяч гривень в ході індексації виплат.

Де найбільші пенсії

Також важливо зазначити, що середня пенсія у кожній області може суттєво відрізнятися, наприклад найвищі виплати у розмірі 7 219 гривень отримують у Києві, а от найменші у Тернопільській області – 4 041 гривні.

В Україні є всього 8 регіонів, де показник пенсії перевищує середній по Україні (5 350 гривень). До них належать: