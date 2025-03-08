Середня пенсія в Україні: скільки становитиме виплата

В Україні розмір пенсії напряму залежить від середньої заробітної плати. У 2024 році вона становила 17,5 тисяч гривень.

Середня пенсія в Україні

Ця цифра допомагає ПФУ розраховувати пенсії та нарахування Єдиного соціального внеску, пише 24 Канал з посиланням старшу наукову співробітницю інституту демографії та соціальних досліджень Лідію Ткаченко.

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Дивіться, у нас зарплата в середньому десь та, яку використовує Пенсійний фонд для нарахування нових пенсій і з якої сплачується ЄСВ. Так от середня заробітна плата за 2024 рік вийшла 17,5 тисячі,

— повідомила Ткаченко.

Однак середня зарплата, яка використовується для пенсійних нарахувань, нижча за офіційні статистичні дані. Причиною тому є мінімальні внески, які сплачуються ФОПами й державою.

Це враховуючи мінімальні внески, які сплачуються ФОПами, також мінімальні внески, які сплачуються державою за деякі категорії населення. Тому цей показник менший, ніж показник зарплат штатних працівників, який публікує наш Укрстат,

— пояснила Лідія Ткаченко.

Важливо! Вона заявила, що середня пенсія, з урахуванням індексації, становитиме 6 300 гривень, а це менше ніж 30% від середньої заробітної плати.