Середня пенсія в Україні зросла: як змінилась виплата у доларах

В Україні зросла середня пенсія. Виплата для людей похилого віку збільшилась на 15 доларів (близько 626 гривень з урахуванням курсу на 1 липня).

Як змінилась середня пенсія в Україні?

Станом на 1 липня поточного року вона становила 153 долари (приблизно 6 391 гривня), пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Ба більше, середній розмір пенсії в Україні також зазнав змін. З початку 2025 року він зріс на 594 гривні (близько 14,22 долара), або на 10,7%, до 6 410 гривень (приблизно 153,49 долара).

Про зростання середнього розміру пенсії зокрема свідчить зменшення частки осіб, яким виплачують найменші пенсії. Кількість осіб, які отримують до 3 000 гривень (71,81 долара) зменшилась з 26% до 3,7% у липні 2025 року.

Також відбулися такі зміни:

Зросла частка пенсій у діапазоні від 3 001 до 4 000 гривень(від 71,83 до 95,80 доларів) (з 17% до 32%).

Збільшилася частка пенсій понад 10 000 гривень (239, 41 доларів) (з 12% до майже 15%).

Зверніть увагу! Курс долара з початку 2025 року знизився на 0,6%, що прискорило зростання пенсій у доларовому еквіваленті.