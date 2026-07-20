За рік середня пенсія зросла: скільки отримують пенсіонери в України

Станом на 1 липня 2026 року середній розмір пенсій в Україні становить 7 272,68 гривні. Найбільший середній розмір виплат зафіксували у столиці – 9 901,43 гривні.

Що відомо про пенсії в Україні

А найнижчий середній розмір пенсії був у Тернопільській області – 5 656,53 гривні, про що повідомили у Пенсійному фонді України.

За останній рік середня пенсія зросла на 862,51 гривні. Як зазначали у ПФУ, станом на 1 липня 2025 року середня пенсія складала 6 410,17 гривні.

Які ж виплати наразі отримують українці? Найбільше пенсіонерів, які отримають пенсію у сумі від 3 001 до 4 тисяч гривень – це 2,4 мільйона осіб або 24% від загальної кількості.

Друге місце у списку посідають літні люди з виплатами від 4 001 до 5 тисяч гривень – це 1,7 мільйона осіб (17,2%).

А останнє місце у "рейтингу" – це виплати від 5 001 до 6 тисяч гривень. Їх отримують вже 1,5 мільйона пенсіонерів (14,9%).

Таким чином, середня пенсія в Україні стала більшою. Але більшість пенсіонерів все ще отримують виплати до 4 тисяч гривень.

Що ще важливо знати про пенсії

Нагадаємо, що в Опендатаботі показали такі дані: найбільший приріст середньої пенсійної виплати за рік (станом на квітень) зафіксували на Рівненщині. Він становив +22%. Також гарні показники демонструє Житомирщина – це +20%.