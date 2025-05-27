Cередня зарплата для нарахування пенсій в Україні суттєво зросла

У березні розмір середньої зарплати, з якої сплачують страхові внески, перевищив 19 000 гривень. У квітні показник зріс на понад 400 гривень.

Як зріс показник середньої зарплати

Щомісяця вираховують розмір середньої зарплати, яку враховують для обчислення пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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26 травня фахівці затвердили показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески. Він становить 19 856 гривень. У березні цей показник становив 19 430 гривень, тому за місяць розмір середньої зарплати зріс на 426 гривень.

Середня зарплата в Україні

У квітні середня зарплата в Україні зросла до 24 500 гривень, що на 500 гривень більше, ніж у березні. Найщедріші пропозиції, як і раніше, надходять з сектору оборони, IT та управлінських посад.

Серед професій із доходом вище середнього вирізняються:

медіабаєри – 65 000 гривень;

брокери – 60 000 гривень;

ортодонти – 58 750 гривень;

ендодонтисти – 55 000 гривень;

водії-міжнародники – 55 000 гривень;

акумуляторники, рієлтори та трейдери – по 52 500 гривень.

Середня пенсія в Україні

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровані 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,9 мільйона – працюючі особи. Середній розмір пенсії в Україні становить 6 341 гривню, у працюючих пенсіонерів – 6 862 гривні. Статистика пенсій:

до 3 000 гривень отримують 3,8% пенсіонерів;

від 3 001 до 4 000 гривень отримують 32,3% пенсіонерів;

від 4 001 до 5 000 гривень отримують 20,3% пенсіонерів;

від 5 001 до 10 000 гривень отримують 28,9% пенсіонерів;

понад 10 000 гривень отримують 14,5% пенсіонерів.

Приблизно 3,4 мільйона осіб мають середню пенсію на рівні лише 3 340 гривень. Таким чином, хоча пенсії зросли на 10%, через інфляцію на рівні 14,6% реальна купівельна спроможність пенсіонерів знизилася.