Понад 100 тисяч гривень: у якому місті найбільші зарплати

Зарплата українців може значно відрізнятися одна від одної не лише через різну діяльність, а й через місце проживання. Виявилося, що у різних областях відрізняється середня оплата праці.

Де найбільші зарплати

Передбачувано, що найвища середня зарплата у Києві – 20 тисяч гривень. Найнижче платять для керівників гуртків – 6 700 гривень, а найбільше для C++ developer від 110 000 гривень.

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На другому місці знаходиться Львів – 18 500 гривень. Найбільше тут пропонують медіабаєрам – 60 тисяч гривень, а найменше асистентам вчителя, 9 500 гривень.

У наступних трьох містах середня зарплата близько 18 тисяч гривень:

Дніпро: найнижча – 9 000 гривень (прибиральники), найвища – 70 100 гривень (військові);

найнижча – 9 000 гривень (прибиральники), найвища – 70 100 гривень (військові); Ужгород: найнижча – 11 000 гривень (прибиральниці), найвища – 55 000 гривень (водії-міжнародники);

найнижча – 11 000 гривень (прибиральниці), найвища – 55 000 гривень (водії-міжнародники); Одеса: найнижча – 9 300 гривень (прибиральниці), найвища – 72 500 (військові).

У яких містах найменше заробляють

Найгірша ситуація в Сумах, адже тут середня зарплата становить – 13 500 гривень. Найбільше пропонують вчителям англійської, рієлторам, автослюсарям – близько 22 500 гривень. Найменше платять касирам, охоронцям, мерчендайзерам тощо – 10 тисяч гривень.

Не набагато краща ситуація у Кривому Розі, де середня зарплата становить 14 500 гривень. Тут ситуація така:

найменше отримують прибиральниці – 7 300 гривень;

найбільше отримують військові – 72 500 гривень.

У таких містах як Вінниця, Житомир, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Полтава, Рівне, Тернопіль та Чернігів – середня зарплата коливається у межах від 15 до 16 тисяч гривень.