Якими будуть виплати військових у листопаді

У листопаді 2023 року ніяких змін у виплатах військовим не передбачено. Тож грошове забезпечення та надбавки залишаться на тому ж рівні що у жовтні.

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Надбавки для військових бувають такими:

  • 100 тисяч гривень – отримують бійці протиповітряної оборони та ракетних військ, а також артилеристи, які завдають вогняної поразки противника без умови перебування в зоні бойових дій.
  • 50 тисяч гривень – військові зі складу командування та штабів, які здійснюють управління частинами підрозділів.
  • 30 тисяч гривень – військові, які розмінюють території за межами зони ведення бойових дій.

Які зарплати у військових

На прикладі стрілків показано різницю у виплатах залежно від функій, які виконують службовці:

  • стрілки, які не виконують бойових завдань – 20 587 гривень;
  • що виконують бойові завдання – 50 587 гривень;
  • учасники бойових дій – 120 587 гривень.

Натомість командири взводів отримують:

  • не виконують бойових завдань та не беруть участі у бойових діях – 28 229 гривень;
  • виконують бойові завдання – 58 229 гривень;
  • учасники бойових дій на передовій – 128 229 гривень.