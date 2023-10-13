Виплата аліментів – обов'язкова

Як розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко, аліменти на дітей повинні бути сплачені навіть у разі відсутності доходу. Уникнення цих виплат заборонене законодавством, адже в законі прописаний обов'язок батьків утримувати дітей.

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З початком повномасштабного вторгнення, більшість чоловічого населення було мобілізовано. Непоодинокі випадки, коли чоловіки, які мали борги по аліментах, зараз проходять службу в лавах ЗСУ і відповідно отримують заробітну плату,

– розповіла адвокат.

Що входить до грошового забезпечення військового:

щомісячна зарплата;

щомісячні додаткові виплати;

одноразові додаткові виплати.

Додаткові виплати – це більша частина грошового забезпечення військового. Йдеться про підвищений посадовий оклад, доплати, надбавки, премії та одноразові нагороди.

Чи стягують аліменти з "бойових" виплат

У 2022 році у законодавстві відбулися зміни щодо визначення розміру аліментів, які платять військові. Раніше у розрахунках була лише заробітня плата, однак з 11 листопада 2022 року передбачено, що утримання аліментів проводиться з усіх грошових виплат. Не рахуються лише ті, які не мають постійного характеру.

Важливо! Аліменти військовослужбовці платять не лише із зарплати, а й "бойових" виплат.

Як розраховують аліменти з військовослужбовців

Усе залежить від судового рішення, яким призначили розмір аліментів.

Наприклад, якщо судовим рішенням встановлено: "стягнути аліменти у розмірі одна четверта частини від всіх доходів та заробітку", то відповідно, якщо військовослужбовець отримує 130 тисяч гривень, то із цієї суми, сплачуються обов’язкові платежі (податки та збори), а потім відраховуються аліменти, розмір яких, приблизно, буде становити 30 тисяч гривень,

– розповідає адвокат.

Який розмір аліментів для тих, в кого декілька дітей

У випадку наявності кількох дітей сума аліментів пропорційно розподіляється між ними усіма. Це у випадку відсутності боргів по сплаті аліментів. Якщо заборгованість є, то відбувається стягнення у розмірі 50% загального доходу. Це максимальна сума, адже закон каже, що після сплати аліментів у боржника має залишитися як мінімум половина загального місячного доходу.

Який мінімальний та максимальний розмір аліментів

Максимального розміру аліментів у законодавстві не передбачено. Єдина умова – аліменти не повинні перевищувати 10 прожиткових мінімумів на дитину, який розраховується від віку.

Що стосується мінімального розміру аліментів, то гарантований платіж складає 50% від прожиткового мінімуму на вік дитини, рекомендований – 100%.

Зараз прожитковий мінімум для дітей такий:

діти до 6 років – 1 136 гривень;

діти від 6 до 18 років – 1 416 гривень;

діти 18 – 23 роки – 1 342 гривень.

Наслідки несплати аліментів

За несплату аліментів передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність. Також до порушника застосовують ряд обмежень.

Наприклад, можуть заборонити керувати транспортними засобами та користуватися зброєю. Якщо заборгованість більше 6 місяців, то до повного погашення можуть заборонити виїзд за кордон.