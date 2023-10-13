Выплата алиментов – обязательна

Как рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, алименты на детей должны быть уплачены даже в случае отсутствия дохода. Избегание этих выплат запрещено законодательством, ведь в законе прописана обязанность родителей содержать детей.

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С началом полномасштабного вторжения большинство мужского населения было мобилизовано. Нередки случаи, когда мужчины, имевшие долги по алиментам, сейчас проходят службу в рядах ВСУ и соответственно получают заработную плату,

– рассказала адвокат.

Что входит в денежное обеспечение военного:

ежемесячная зарплата;

ежемесячные дополнительные выплаты;

единовременные дополнительные выплаты.

Дополнительные выплаты – это большая часть денежного довольствия военного. Речь идет о повышенном должностном окладе, доплатах, надбавках, премиях и одноразовых наградах.

Взимают ли алименты с "боевых" выплат

В 2022 году в законодательстве произошли изменения по определению размера платящих военные алиментов. Ранее в расчетах была только заработная плата, однако с 11 ноября 2022 года предусмотрено, что содержание алиментов производится по всем денежным выплатам. Не считаются только те, которые не носят постоянного характера.

Важно! Алименты военнослужащие платят не только по зарплате, но и "боевым" выплатам.

Как рассчитывают алименты с военнослужащих

Все зависит от судебного решения, назначенного размером алиментов.

Например, если судебным решением установлено: "взыскать алименты в размере одна четвертая части всех доходов и заработка", то соответственно, если военнослужащий получает 130 тысяч гривен, то с этой суммы, уплачиваются обязательные платежи (налоги и сборы), а затем отчисляются алименты, размер которых, примерно, будет составлять 30 тысяч гривен,

– рассказывает адвокат.

Каков размер алиментов для тех, у кого несколько детей

При наличии нескольких детей сумма алиментов пропорционально распределяется между ними всеми. Это в случае отсутствия долгов по уплате алиментов. Если есть задолженность, то происходит взыскание в размере 50% общего дохода. Это максимальная сумма, потому что закон говорит, что после уплаты алиментов у должника должна остаться как минимум половина общего месячного дохода.

Каков минимальный и максимальный размер алиментов

Максимальный размер алиментов в законодательстве не предусмотрен. Единственное условие – алименты не должны превышать 10 прожиточных минимумов на ребенка, рассчитываемого от возраста.

Что касается минимального размера алиментов, то гарантированный платеж составляет 50% от прожиточного минимума на возраст ребенка, рекомендованный – 100%.

Сейчас прожиточный минимум для детей таков:

дети до 6 лет – 1136 гривен;

дети от 6 до 18 лет – 1416 гривен;

дети 18 – 23 года – 1 342 гривен.

Последствия неуплаты алиментов

За неуплату алиментов предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность. Также к нарушителю используют ряд ограничений.

Например, они могут запретить управлять транспортными средствами и пользоваться оружием. Если задолженность больше шести месяцев, то до полного погашения могут запретить выезд за границу.