Сезон черешні розпочався раніше: скільки коштує кіло ягоди

В Україні вже розпочався сезон черешні, що значно раніше ніж минулого року. Такий врожай є викликом для логістики.

Сезон черешні в Україні

Завдяки сприятливим погодним умовам сезон української черешні розпочався на 3 тижні раніше, повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові, передає 24 Канал.

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Тетяна Попович Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Цьогорічний старт продажів української черешні значно відрізняється від дати початку сезону минулого року, яка припадала на 30 травня. Сприятливі погодні умови, зумовили швидше дозрівання врожаю. Оскільки на ринку вже присутні чималі партії ягоди, ціна відчутно знизилась порівняно із минулим роком. Сьогодні вітчизняна черешня коштує на 16% дешевше, ніж на старті продажів минулого року/

Нині на ринку Шувар вартість закарпатської черешні становить 75 – 120 гривень за кілограм.

Наразі український ринок поволі отримує партії ранніх черешень, в очікуваннях майбутніх поставок, які можуть включати високоякісні вітчизняні черешні, якщо погодні умови залишаться сприятливими, можна говорити про зниження цін,

– сказала вона.

Нині черешневий сезон в Україні демонструє переваги раннього старту. Проте існують і регіональні виклики у логістиці, що можуть спричинити різноманітних сценаріїв ціноутворення та доступності продукції протягом розвитку сезону.