Сезон черешни в Украине

Благодаря благоприятным погодным условиям сезон украинской черешни начался на 3 недели раньше, сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове, передает 24 Канал.

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Татьяна Попович Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Нынешний старт продаж украинской черешни значительно отличается от даты начала сезона прошлого года, которая приходилась на 30 мая. Благоприятные погодные условия, обусловили более быстрое созревание урожая. Поскольку на рынке уже присутствуют немалые партии ягоды, цена ощутимо снизилась по сравнению с прошлым годом. Сегодня отечественная черешня стоит на 16% дешевле, чем на старте продаж прошлого года/

Сейчас на рынке Шувар стоимость закарпатской черешни составляет 75 – 120 гривен за килограмм.

Сейчас украинский рынок медленно получает партии ранних черешен, в ожиданиях будущих поставок, которые могут включать высококачественные отечественные черешни, если погодные условия останутся благоприятными, можно говорить о снижении цен,

– сказала она.

Сейчас черешневый сезон в Украине демонстрирует преимущества раннего старта. Однако существуют и региональные вызовы в логистике, что могут вызвать различные сценарии ценообразования и доступности продукции в течение развития сезона.