У Києві внаслідок атаки "Шахедів" горів дах корпусу Нацбанку

Росія вранці 1 січня вкотре атакувала Київ ударними дронами. Відомо, що внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці Національного банку України.

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Горів дах корпусу Нацбанку внаслідок атаки

Близько о пів на 11 годину 1 січня в Національному банку повідомили, що внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі.

Відомо, що пожежу швидко ліквідували співробітники ДСНС. На щастя, постраждалих немає.

Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін,

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів.