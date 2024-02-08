У Румунії шахраї "змусили" голову центробанку взяти участь в афері: вони використали deepfake

Румунські шахраї використали технологію deepfake, щоб ввести людей в оману. Вони розмістили в інтернеті декілька відео з фейковими закликами відомих осіб інвестувати гроші у сумнівні проєкти.

Що зробили шахраї

Шахраї в Румунії за допомогою deepfake відтворили зображення та голос голови центробанку Мугура Ісарексу. Це відео вони розповсюдили у мережі із закликом інвестувати свої гроші у сумнівні проєкти.

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Після цього інциденту влада країни вирішила ухвалити спеціальний закон, який врегулював би використання технології deepfake. Згідно з новою нормою, творці такого контенту на початку відео мають попереджати глядачів, що на екрані не справжня особа.

Росія міняла золото на валюту

Якщо творці відео не розмістять таке попередження на початку ролика, їх оштрафують на 200 тисяч леїв – це 40 тисяч євро.

Російські банки обмінювали золото на валюту у закордонних банках і ввозили готівку додому. Таким способом їм вдалося ввезти 82 мільйонів доларів у еквіваленті.

Серед таких фінансових установ є Ланта-Банк, чиї власники контролюють золотодобувну компанію GV Gold. Нині не відомо, чи продовжує Росія обходити санкції таким чином.

Виявилося, що у цьому процесі брали участь банки ОАЕ та Туреччини, проте там цю ситуацію коментувати відмовилися.