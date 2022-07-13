Один вид пального може подешевшати найближчим часом

Україна повністю залежна від імпорту нафтопродуктів зараз. Тож і ціна формується відповідно до того, яка ситуація у Європі.

Про те, чого чекати найближчим часом на ринку пального, та якими можуть бути ціни, розповів Генадій Рябцев, експерт з питань енергетики, на пресбрифінгу, передає 24 канал.

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Україна залежна від імпорту

російські окупанти повністю зруйнували нафтопереробну промисловість України. Тому зараз нафта перероблюється лине на підприємствах малої продуктивності. Цього взагалі не вистачає, тож Україна на 100% залежна від постачання нафтопродуктів з-за кордону. В основному з Польщі, Румунії, Литви, Словаччини та частково Угорщини.

Як формується ціна

Нагадаємо, що в Україні скасували акциз на пальне та знизили ПДВ з 20% до 7%. Тож зараз основу структури ціни складають насамперед вартість нафтопродуктів у Європі та логістичні витрати.

Генадій Рябцев Експерт з питань енергетики Бачимо формування зонного ціноутворення, коли нафтопродукти є дешевшими ближче до західного кордону. Що далі від західного кордону, тим вони є дорожчими.

Найбільші проблеми виникають у районах, наближених до бойових дій, куди трейдери просто не ризикують везти нафтопродукти. Там вони реалізуються з бензовозів окремих бізнесменів за цінами, які кратно відрізняються від київських чи львівських.

Чи подешевшає пальне

За словами Рябцева, обсяги постачання дизельного пального – достатні для забезпечення потреб ринку в повному обсязі. Це вже дозволило знизити ціни. За прогнозом експерта, дизельне пальне може впасти ще на 5% в ціні.

– достатні для забезпечення потреб ринку в повному обсязі. Це вже дозволило знизити ціни. За прогнозом експерта, дизельне пальне може впасти ще на 5% в ціні. Водночас залишаються проблеми з постачанням бензину , оскільки цей вид палива в дефіциті навіть у Європі. Тож не варто розраховувати на його здешевлення.

, оскільки цей вид палива в дефіциті навіть у Європі. Тож не варто розраховувати на його здешевлення. З автомобільним газом зараз також все гаразд. Його достатнього, і він дешевшає. Проблеми для автомобілістів на газу можуть розпочатися ближче до зими. Все тому, що взимку скраплений нафтовий газ використовують як котельне паливо.

З початку року бензин для українців подорожчав на 63,3%, за підрахунками експертів Picodi. Це найбільший стрибок цін у Європі.

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