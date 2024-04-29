Долар перед Великоднем: чого чекати від курсу валют цього тижня

Перед Великоднем курс долара може дещо змінитися. На це може вплинути попит перед святом, а також період перед зарплатами і пенсіями.

Чому росте курс долара

Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу, розповіла, що минулого тижня попит на іноземну валюту на ВРУ суттєво скоротився. Середній обсяг торгів на день знизився з 198 мільйонів до 158 мільйонів доларів позаминулого тижня.

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Обсяг інтервенцій НБУ скоротився з 695 мільйонів до 532 мільйонів доларів. Обидва чинники призвели до зміцнення гривні під час торгів на ВРУ – на піку вартість валюти знижувалася до 39,50 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Готівковий ринок, щоправда, реагував на цей тренд дуже слабо: протягом майже всього тижня вартість долару знаходилася у вузькому коридорі 39,75 – 39,90 долара. Хоча і в цьому сегменті ринку попит на валюту дещо знизився.

Також нещодавно НБУ оголосив про рішення знизити облікову ставку до 13,5% (на 1%). Це було реакцією на зниження темпів інфляції у березні та позитивне рішення щодо надання допомоги з боку США. Таке рішення щодо ставки виявилося глибшим, ніж прогнозував ринок і це надало певну підтримку для долару.

Цього тижня я очікую на підвищення попиту на валюту з боку населення через період масової виплати українцям зарплат, пенсій та іншої соціальної допомоги. З одного боку, напередодні Великодня українці потребуватимуть більше вільної гривні, що стримуватиме вплив фактору перехідної дати, з іншого боку, девальваційні очікування населення після хвилі зростання курсу у квітні залишаються підвищеними,

– сказала вона.

На погляд Золотько, в середині тижня слід чекати на помірне зростання готівкового курсу. Протягом тижня вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 39,60 – 40,30 гривні.

Курс долара 29 квітня

Протягом доби курс долара майже взагалі не змінився. В усіх фінустановах він частково зріс на 1 – 5 копійок.