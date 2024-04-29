Почему растет курс доллара

Анна Золотько в комментарии для 24 Канала, рассказала, что на прошлой неделе спрос на иностранную валюту на ВРУ существенно сократился. Средний объем торгов в день снизился с 198 миллионов до 158 миллионов долларов на позапрошлой неделе.

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Объем интервенций НБУ сократился с 695 миллионов до 532 миллионов долларов. Оба фактора привели к укреплению гривны во время торгов на ВРУ – на пике стоимость валюты снижалась до 39,50 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Наличный рынок, правда, реагировал на этот тренд очень слабо: в течение почти всей недели стоимость доллара находилась в узком коридоре 39,75 – 39,90 доллара. Хотя и в этом сегменте рынка спрос на валюту несколько снизился.

Также недавно НБУ объявил о решении снизить учетную ставку до 13,5% (на 1%). Это было реакцией на снижение темпов инфляции в марте и положительное решение о предоставлении помощи со стороны США. Такое решение по ставке оказалось глубже, чем прогнозировал рынок и это оказало определенную поддержку для доллара.

На этой неделе я ожидаю повышения спроса на валюту со стороны населения из-за периода массовой выплаты украинцам зарплат, пенсий и другой социальной помощи. С одной стороны, накануне Пасхи украинцы будут нуждаться в большем количестве свободной гривны, что будет сдерживать влияние фактора переходной даты, с другой стороны, девальвационные ожидания населения после волны роста курса в апреле остаются повышенными,

– сказала она.

На взгляд Золотько, в середине недели следует ожидать умеренный рост наличного курса. В течение недели стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 39,60 – 40,30 гривны.

Курс доллара 29 апреля

В течение суток курс доллара почти вообще не изменился. Во всех финучреждениях он частично вырос на 1 – 5 копеек.