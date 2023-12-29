Офіційний курс долара наближається до 38 гривень: що з валютою на сьогодні

Долар від НБУ за сьогодні сягнув майже 38 гривень. Валюта виросла на рекордні 37 копійок, а євро взагалі на понад 50 копійок.

Офіційний курс 29 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 29 грудня сягнув 37,98 гривні за долар. Вартість виросла на 37 копійок проти курсу 28 грудня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 42,20 гривні. Вартість виросла на 57 копійок за добу.

Яким буде офіційний курс долара та євро 1 січня:

Долар – 38 гривень,

Євро – 41,99 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 29 грудня долар коштує:

В банках купівля становить 38 гривень , а продаж – 38,80 гривні.

, а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 38,20 гривні , а продаж – 38,89 гривні.

, а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,60 гривні, а продаж – 38,81 гривні.

Скільки коштуватиме долар у січні

Як повідомив 24 Каналу економіст Данило Монін, за 3 тижні грудня Нацбанк продав наприкінці року на міжбанку близько 2,4 мільярда доларів валюти, а з 18 по 22 грудня – 978 мільйонів доларів. Така поведінка стала для експерта несподіванкою.

Данило Монін Економіст Якщо за таких порівняних обсягів у жовтні НБУ зміцнював курс, то зараз він його навпаки різко послаблює і на 29 грудня ми маємо 37,98 гривні офіційного курсу.

Як прогнозує Монін, якщо Україна до 31 січня не отримає грошей чи визначеності щодо фінансування, то швидше за все курс у січні піде до позначки 40 – 41 гривень за долар.