Офіційний курс 28 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 28 грудня сягнув 37,61 гривні за долар. Вартість виросла на 25 копійок проти курсу 27 грудня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,63 гривні. Вартість виросла на 48 копійок за добу.

Яким буде офіційний курс долара та євро 29 грудня:

Долар – 37,98 гривні,

Євро – 42,20 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 28 грудня долар коштує:

В банках купівля становить 37,70 гривні , а продаж – 38,30 гривні.

, а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 37,65 гривні , а продаж – 38,52 гривні.

, а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,20 гривні, а продаж – 38,38 гривні.

Курс долара у січні

Як повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, січень стане місяцем, у якому значних коливань курсу не відбуватиметься. Відтак одним із найголовніших факторів найближчим часом для ринку стане розв’язання питання своєчасної та достатньої макрофінансової підтримки України.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ця допомога дає змогу стабілізувати економіку країни та покрити велику частину видатків "бюджету війни".

За прогнозами експерта, наступного місяця на готівкового ринку спостерігатиметься різниця між курсами покупки та продажу у 0,2 – 0,3 гривні, а поточні коливання не перевищуватимуть 0,3 гривні.

Зверніть увагу! У січні курсові межі на готівковому ринку перебуватимуть на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 41 гривні за євро.

Підсумовуючи Лєсовий зазначив, що на початку року активність на ринку буде дещо пригальмована. Втім це не вплине на курсоутворення.

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