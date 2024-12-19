Рік глобальних економічних "бур": що принесе 2025 рік для G7 та світу

Світова економіка наближається до нового, непередбачуваного етапу. Відтак за усіма прогнозами 2025 рік обіцяє бути роком великих викликів. G7 може зіштовхнутись із низкою проблем, які істотно вплинуть на глобальний економічний порядок: нестабільність, технологічні трансформації, складна ситуація на міжнародній арені.

Також політика "торговельних війн" новообраного президента США Дональда Трампа може призвести до нових митних обмежень, що позначиться на інші держави та загалом на глобальних ринках. 24 Канал з'ясовував, які фактори можуть вплинути на міжнародну економіку у 2025 році та чого варто очікувати від найбільших економік світу.

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Які виклики чекають на світову економіку

Перший виклик – велика значущість політичної невизначності на наступний рік, яка може впливати на економічну ситуацію в країнах "Великої сімки". Наприклад, у перший місяць нового року відбудеться інавгурація Трампа, а в Німеччині та Канаді заплановані вибори.

– велика значущість політичної невизначності на наступний рік, яка може впливати на економічну ситуацію в країнах "Великої сімки". Наприклад, у перший місяць нового року відбудеться інавгурація Трампа, а в Німеччині та Канаді заплановані вибори. Другий – члени G7 знаходяться в стані переходу до нового технологічного укладу. Це формує кризове явище, адже одні галузі є неефективними в межах нового технологічного укладу, а інші – ще не створені в межах цього укладу. Відповідно, ситуація з бюджетами країн погіршуватиметься.

– члени G7 знаходяться в стані переходу до нового технологічного укладу. Це формує кризове явище, адже одні галузі є неефективними в межах нового технологічного укладу, а інші – ще не створені в межах цього укладу. Відповідно, ситуація з бюджетами країн погіршуватиметься. Третій – російська агресія щодо України.

Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Навіть якщо уявити, що війну в Україні вдасться зупинити наступного року, то доведеться все одно вкладати більше коштів в Збройні Сили. А це витрати, які потрібно коштом чогось фінансувати.

Довідково: G7 – це міжнародне об'єднання найрозвинутіших у соціально-економічному плані держав світу. Йдеться про 7 країн: Велику Британію, Італію, Канаду, Німеччину, США, Францію та Японію.

Непередбачувана політика адміністрації Трампа

На думку економіста Олега Пендзина, найбільшим викликом у 2025 році для світу стане непередбачувана політика нової адміністрації США щодо початку "торговельних війн"

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Мовиться про запровадження мит на ввезення товарів на американський ринок. Попередньо, китайські товари планують десь на 60% оподатковувати, а європейські – на 20%. Крім того, йдеться про мито і на товари з Канади та Мексики.

За словами Пендзина, 2025 рік може пройти під прапором "торговельних війн" та доволі складних перемовин, пов'язаних із поступом компромісів на міжнародних ринках.

Варто додати, що загалом у наступному році експерти очікують зростання ваги Китаю та Індії на світовій арені. Також чекають на кліматичні загрози та розвиток нових технологій.

Що буде з цінами на нафту та зі світовою торгівлею

Кушнірук та Пендзин під час розмови з 24 Каналом зауважують, якщо говорити про США, то найбільший виклик для країни тою чи іншою мірою буде пов'язаний з Трампом, який намагатиметься реалізувати свої обіцянки щодо встановлення митних обмежень для Китаю, Канади, Мексики та Євросоюзу.

Очевидно, що це також той фактор, що може суттєво дестабілізувати світову торгівлю. Взаємні обмеження у цьому випадку точно призведуть до падіння обсягів світової економіки,

– додає аналітик.

Водночас якщо ж світова економіка почне скорочуватися, то очікується, що це буде не менш важливим фактором для зниження цін на нафту, аніж санкції щодо Росії. Однак у цьому є позитив для країн, які споживають нафтопродукти, адже вони платитимуть за нафту менше.

Економіст Олег Пендзин додає, що складність реалізації товарів і доступ до них на ринку буде тягти за собою певні зміни щодо цінової ситуації на ринку сировини. У першу чергу йдеться про нафту.

США пообіцяли відкрити стратегічні запаси нафти і зняти будь-які обмеження щодо її реалізації. Тобто це може суттєво похитнути світовий ринок нафти та спровокувати падіння цін,

– каже Пендзин.

Водночас Європа надалі продовжуватиме доволі жорстку санкційну політику щодо Росії та країн, які допомагають Росії обходити обмеження. Це означатиме те, що будуть вводитися надалі санкційні пакети. Будуть потрапляти нові компанії під обмеження.

За словами Пендзина, екологічних проблем наступного року також ніхто не скасовував. Річ у тім, що 2024 рік був неврожайним практично усюди. І це ще один виклик для світової економіки.

Які прогнози економістів на 2025 рік

Олег Пендзин підсумовує, що зараз доволі важко передбачити, як саме розгортатимуться події у світі. Особливо з точки погляду на економічну політику нової адміністрації США.

Очікується, що наступний рік повинен бути роком закінчення активної фази війни Росії щодо України та замороження конфлікту. Однак як це буде виглядати – питання. Адже ця ситуація важко передбачувана з точки зору перспектив,

– резюмує економіст Пендзин.

Натомість Борис Кушнірук говорить про два шляхи, які чекатимуть на світ у 2025 році:

З одного боку , наступного року чогось суттєвого та дестабілізаційного не варто очікувати. Звичайно, якщо не справдяться екстремальні варіанти, як-от використання Росією ядерної зброї.

, наступного року чогось суттєвого та дестабілізаційного не варто очікувати. Звичайно, якщо не справдяться екстремальні варіанти, як-от використання Росією ядерної зброї. А з іншого боку, якщо не враховувати варіанту з ядерною зброєю, то навіть ті проблеми, з якими зіштовхуються західні країни, говорять про те, що 2025 рік буде попри все складним щодо економічної ситуації у світі.

Чи буде протистояння груп G7 та БРІКС

За даними Bloomberg, розширення групи БРІКС у 2024 році, включно з Саудівською Аравією та Індонезією у майбутньому, охопить понад 40% світової економіки до 2040 року. Відтак група може навіть перевершити прогнозовану частку ВВП G7 у 21% в понад 2 рази.

Як пояснюють економісти, розширення союзу дасть більше впливу групи на світові справи та може призвести до іншого типу глобальної економіки, оскільки країни цієї групи менш орієнтовані на ринок, ніж країни G7.

Що таке союз БРІКС Це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. Назва союзу має англомовний відповідник BRICS, що містить перші літери назв країн Brazil, Russia, India, China, South Africa, тобто Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Крім того, туди доєдналися такі країни, як ОАЕ, Єгипет, Ефіопія та Іран.

Також БРІКС часто намагаються протиставляти Заходу і насамперед – G7.

Борис Кушнірук запевняє, що країни, які входять до БРІКС, не мають майже нічого спільного, особливо в економічних інтересах. Тому щодо такого союзу варто ставитися доволі скептично.

Відтак приєднаються якісь країни до союзу БРІКС чи ні – не важливо, бо це не змінить нічого суттєвого. Крім того, самі країни БРІКС більше пов'язані з країнами G7, аніж між собою,

– висловлюється аналітик.

Він додає, що у цій ситуації із БРІКС більше питань саме до Китаю, який плекає імперіалістичні погляди, а тому країнам союзу варто зважити, чи можна довіряти Китаю? Особливо це стосується Індії, для якої відносини з Китаєм – це більше зона занепокоєння, аніж довіри.

Крім того, зараз країни G7 почали активно виводити свої активи з Китаю і перекидати їх саме в Індію. І тут питання більше не про гроші, а про нові технології розвинених країн.

Країни БРІКС не мають від слова взагалі спільних проєктів, а розмови про спільну валюту – це маячня, адже у такому випадку це тоді просте відображення нерозуміння, як працюють гроші,

– зауважує Кушнірук.

До речі, за словами експертки з питань Східної Азії Наталії Бутирської, всі країни, які зараз тягнуться до БРІКС насамперед шукають економічну вигоду, пов'язану з можливостями Китаю.

Бутирська зауважує, що ця організація не має жодного підґрунтя та не має спільних структур, як і навіть спільного секретаріату.

Не має навіть механізму, за допомогою якого вона буде діяти як організація, а не тільки як майданчик, щоб поговорити раз на рік,

– каже пані Наталія.

Зверніть увагу! За даними МВФ, станом на 2024 рік загальне ВВП країн G7 складає 49,3 трильйона доларів США. Тоді як БРІКС із розширенням – майже 28,5 трильйона доларів США.