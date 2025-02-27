ЄБРР прогнозує зростання української економіки у 2026 році, але є умова

На 2025 рік Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз щодо економічного зростання України на 1,2%. Це передбачено низкою серйозних тенденцій всередині країни.

Чому прогнози змінилися

У 2024 ЄБРР прогнозував зростання економіки України на 4,7%. Однак високий рівень інфляції та ворожі атаки на електроенергетичну інфраструктуру негативно вплинули на ситуацію, пише 24 Канал із посиланням на огляд ЄБРР.

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Очікується, що зростання ВВП України досягне 3,5% у 2025 році, а потім прискориться до 5% у 2026 році, за умови, що до кінця 2025 року буде досягнуто припинення вогню,

– зазначено в огляді Європейського банку.

Війна продовжує поглиблювати економічну нестабільність навіть попри те, що Україна має постійне зовнішнє фінансування на 2025 рік.

Фактори, які послаблюють економіку України наразі

Періодичні російські атаки призвели до дефіциту електроенергії, що породило ще низку проблем в сфері економіки. Населення змушене платити високі ціни за імпортовану електроенергію.

Реальне зростання ВВП сповільнилося з 5% до 2% у 2024 році.

Загальний показник ВВП на 2024 рік оцінюється в 3%.

ЄБРР прогнозує, що подібні тенденції збережуться і в 2025 році.

Важливо! Попри це є і певні позитивні звершення в економічному секторі: адаптивність підприємств, налагоджений чорноморський торговельний коридор, помітне збільшення військових закупівель від вітчизняного виробника.