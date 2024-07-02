Уряд прогнозує, що темпи споживчої інфляції знизяться до 2027 року
2 липня 2024, 12:14Читать новость на русском
Джерело:"Урядовий портал"
Згідно зі схваленою урядом Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, інфляція в Україні протягом двох наступних років не перевищить 10,4% у річному вимірі. Натомість у 2027 році знизиться до 5,9%.
Як можуть зрости ціни
Прогнозується, що у грудні 2025 року споживчі ціни зростуть на 9,5%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У 2026 році вони зростуть на 10,4%.
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Автори Бюджетної декларації зазначають, що в середньостроковому періоді грошово-кредитна політика Національного банку буде повертатися до режиму інфляційного таргетування.
Стримуванню зростання споживчих цін сприятимуть:
- мораторій на підвищення цін і тарифів на комунальні послуги;
- знижений споживчий попит через високі безпекові ризики;
- насиченість ринку товарами.
З іншого боку, на підвищення цін будуть впливати такі фактори, як:
- витратні чинники (попереднє підвищення цін виробників, нові руйнування, подорожчання логістики);
- обмежені фінансові ресурси підприємств.