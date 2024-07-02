Уряд прогнозує, що темпи споживчої інфляції знизяться до 2027 року

Згідно зі схваленою урядом Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, інфляція в Україні протягом двох наступних років не перевищить 10,4% у річному вимірі. Натомість у 2027 році знизиться до 5,9%.

Як можуть зрости ціни

Прогнозується, що у грудні 2025 року споживчі ціни зростуть на 9,5%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У 2026 році вони зростуть на 10,4%.

Читайте також Може становити як 35, так і 45 гривень: чого очікувати від курсу долара

Автори Бюджетної декларації зазначають, що в середньостроковому періоді грошово-кредитна політика Національного банку буде повертатися до режиму інфляційного таргетування.

Стримуванню зростання споживчих цін сприятимуть:

мораторій на підвищення цін і тарифів на комунальні послуги;

знижений споживчий попит через високі безпекові ризики;

насиченість ринку товарами.

З іншого боку, на підвищення цін будуть впливати такі фактори, як:

витратні чинники (попереднє підвищення цін виробників, нові руйнування, подорожчання логістики);

обмежені фінансові ресурси підприємств.

Національний банк прогнозує помірне зростання інфляції в наступні місяці 2024 року, зокрема через постійний тиск на витрати бізнесу в умовах війни та дещо нижчі врожаї.