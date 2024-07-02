Как могут вырасти цены

Прогнозируется, что в декабре 2025 года потребительские цены вырастут на 9,5%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2026 году они вырастут на 10,4%.

Читайте также Может составлять как 35, так и 45 гривен: чего ожидать от курса доллара

Авторы Бюджетной декларации отмечают, что в среднесрочном периоде денежно-кредитная политика Национального банка будет возвращаться к режиму инфляционного таргетирования.

Сдерживанию роста потребительских цен будут способствовать:

мораторий на повышение цен и тарифов на коммунальные услуги;

сниженный потребительский спрос из-за высоких рисков безопасности;

насыщенность рынка товарами.

С другой стороны, на повышение цен будут влиять такие факторы, как:

затратные факторы (предыдущее повышение цен производителей, новые разрушения, подорожание логистики);

ограниченные финансовые ресурсы предприятий.

Обратите внимание! Национальный банк прогнозирует умеренный рост инфляции в последующие месяцы 2024 года, в частности из-за постоянного давления на расходы бизнеса в условиях войны и несколько ниже урожаи.