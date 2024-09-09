Прожитковий мінімум: на що він впливає та чим його хочуть замінити

Нині прожитковий мінімум слугує основною для чималої кількості виплат. Втім, для бюджету України це є певною проблемою.

На що впливає прожитковий мінімум в Україні

Як пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, прожитковий мінімум слугує основою для розрахунку різних видів соціальних допомог. Однак до нього також прив'язані інші виплати, зокрема зарплати для силових структур.

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Зміна прожиткового мінімуму може призвести до збільшення зарплат для окремих категорій працівників у десятки разів, що обумовлює значні бюджетні витрати. Крім того, до цього прив'язані й штрафи. За її словами, це створює певну проблему.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Тому вже й є законопроєкт, аби всі ці інші невластиві речі відвʼязати. Інші одиниці для обрахунку зарплат і штрафів. А прожитковий мінімум потрібно залишити для соціальної складової.

Друга проблема пов’язана з бідністю. Більшість соціальних програм намагається вирішити питання бідності, надаючи допомогу матерям, малозабезпеченим родинам та багатодітним сім’ям. Їхня головна мета – це допомогти людям подолати бідність.

Люди плутаються у цих допомогах. Ми їх хочемо обʼєднати й створити базову соціальну допомогу у привʼязці до бідності. Це буде зрозуміло і для фахівців, які адмініструють і для людини, що вона може отримати, і загалом для цифрової системи,

– пояснила Жолнович.