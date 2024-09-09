На что влияет прожиточный минимум в Украине

Как пояснила министр социальной политики Оксана Жолнович, прожиточный минимум служит основой для расчета различных видов социальных пособий. Однако к нему также привязаны другие выплаты, в частности зарплаты для силовых структур.

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Изменение прожиточного минимума может привести к увеличению зарплат для отдельных категорий работников в десятки раз, что обусловливает значительные бюджетные расходы. Кроме того, к этому привязаны и штрафы. По ее словам, это создает определенную проблему.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Поэтому уже и есть законопроект, чтобы все эти другие несвойственные вещи отвязать. Другие единицы для расчета зарплат и штрафов. А прожиточный минимум нужно оставить для социальной составляющей.

Вторая проблема связана с бедностью. Большинство социальных программ пытается решить вопрос бедности, предоставляя помощь матерям, малообеспеченным семьям и многодетным семьям. Их главная цель – это помочь людям преодолеть бедность.

Люди путаются в этих пособиях. Мы их хотим объединить и создать базовую социальную помощь в привязке к бедности. Это будет понятно и для специалистов, которые администрируют и для человека, что он может получить, и вообще для цифровой системы,

– объяснила Жолнович.