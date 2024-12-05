Субсидії після Нового року: що чекає на отримувачів

Багатьох українців хвилює питання, що буде з субсидіями після Нового року та чи зміняться правила їх надання. Детальніше про можливі зміни та їх вплив на отримувачів читайте далі.

Чи будуть призначати субсидії після Нового Року

24 канал з посиланням на Пенсійний фонд нагадує, що з 1 грудня в Україні субсидія призначається до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня, і це правило збережеться у 2025 році. Розрахунок здійснюється з місяця подачі документів.

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Водночас за субсидією у січні можуть звернутися:

особи, зареєстровані в житлі;

орендарі з чинним договором оренди (субсидія призначається до дати, зазначеної в договорі, якщо вона припадає на період до кінця опалювального сезону);

внутрішньо переміщені особи (ВПО), підтвердивши проживання довідкою;

індивідуальні забудовники.

До того ж, нещодавно було збільшено граничну суму одноразових витрат, яка може перешкоджати отриманню субсидії. Тепер ця сума становить 100 тисяч гривень. Якщо витрати були на генератор або подібне обладнання, гранична сума складає 150 тисяч гривень.

Важливо! З 1 січня 2025 року при подачі документів враховуватимуть дохід сім'ї за ІІ та ІІІ квартали 2024 року, а пенсійний дохід – за листопад 2024 року. Субсидію можуть скасувати, якщо заявник не повідомить про зміни в майновому чи соціальному стані.

Якщо відключення електроенергії будуть тривати та посилюватися в січні, сума субсидії залишиться незмінною, оскільки вона розраховується за соціальними нормами споживання, і зменшення обсягу використаної електроенергії не вплине на допомогу.