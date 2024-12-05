Будут ли назначать субсидии после Нового Года

24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд напоминает, что с 1 декабря в Украине субсидия назначается до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля, и это правило сохранится в 2025 году. Расчет осуществляется с месяца подачи документов.

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В то же время за субсидией в январе могут обратиться:

лица, зарегистрированные в жилье;

арендаторы с действующим договором аренды (субсидия назначается до даты, указанной в договоре, если она приходится на период до конца отопительного сезона);

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), подтвердив проживание справкой;

индивидуальные застройщики.

К тому же, недавно была увеличена предельная сумма единовременных расходов, которая может препятствовать получению субсидии. Теперь эта сумма составляет 100 тысяч гривен. Если расходы были на генератор или подобное оборудование, предельная сумма составляет 150 тысяч гривен.

Важно! С 1 января 2025 года при подаче документов будут учитывать доход семьи за II и III кварталы 2024 года, а пенсионный доход - за ноябрь 2024 года. Субсидию могут отменить, если заявитель не сообщит об изменениях в имущественном или социальном состоянии.

Если отключения электроэнергии будут продолжаться и усиливаться в январе, сумма субсидии останется неизменной, поскольку она рассчитывается по социальным нормам потребления, и уменьшение объема использованной электроэнергии не повлияет на помощь.