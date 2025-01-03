Прогнози погіршуються: що буде з курсом долара у 2025 році

Прогнози аналітиків свідчать, що після 2025 року гривня продовжить поступово знецінюватися. Прогноз Міжнародного валютного фонду свідчить, що долар по 42 гривні – це лише початок.

Прогнози курсу на наступні роки

За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2025 році курс долара може зрости до 45 гривень, а до 2029 року досягти 51,7 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на МВФ.

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Зокрема, у період із 2026 по 2029 роки курс долара, ймовірно, коливатиметься в межах від 48,6 до 51,7 гривні.

Середньорічний курс американської валюти, за оцінками аналітиків Міжнародного валютного фонду, поступово зростатиме:

2025 рік – 45 гривень,

– 45 гривень, 2026 рік – 48,6 гривні,

– 48,6 гривні, 2027 рік – 48,6 гривні,

– 48,6 гривні, 2028 рік – 50,2 гривні,

– 50,2 гривні, 2029 рік – 51,7 гривні.

Зауважте! Попри поступове здорожчання долара, експерти МВФ прогнозують стабільне зниження глобальної інфляції до 4,5% у поточному році, що може пом'якшити економічні наслідки для країн з ринками, що розвиваються.

Курс долара станом на ранок 3 січня

У банках:

Купівля – 41,85 гривні;

Продаж – 42,45 гривні;

На чорному ринку:

Купівля – 42,49 гривні;

Продаж – 42,50 гривні;

В обмінниках:

Купівля – 41,73 гривні;

Продаж – 42,70 гривні.

Офіційний курс НБУ: