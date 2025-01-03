Прогнозы курса на последующие годы
По оценкам Международного валютного фонда, в 2025 году курс доллара может вырасти до 45 гривен, а к 2029 году достичь 51,7 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на МВФ.
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В частности, в период с 2026 по 2029 годы курс доллара, вероятно, будет колебаться в пределах от 48,6 до 51,7 гривны.
Среднегодовой курс американской валюты, по оценкам аналитиков Международного валютного фонда, постепенно будет расти:
- 2025 год – 45 гривен,
- 2026 год – 48,6 гривны,
- 2027 год – 48,6 гривны,
- 2028 год – 50,2 гривны,
- 2029 год – 51,7 гривны.
Обратите внимание! Несмотря на постепенное подорожание доллара, эксперты МВФ прогнозируют стабильное снижение глобальной инфляции до 4,5% в текущем году, что может смягчить экономические последствия для стран с развивающимися рынками,.
Курс доллара по состоянию на утро 3 января
В банках:
- Покупка – 41,85 гривны;
- Продажа – 42,45 гривны;
На черном рынке:
- Покупка – 42,49 гривны;
- Продажа – 42,50 гривны;
В обменниках:
- Покупка – 41,41 73 гривны;
- Продажа – 42,70 гривны.
Официальный курс НБУ:
- 42,03 гривны.