Прогнозы курса на последующие годы

По оценкам Международного валютного фонда, в 2025 году курс доллара может вырасти до 45 гривен, а к 2029 году достичь 51,7 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на МВФ.

Читайте также Резервы растут: доллар будет держаться новой границы в 2025 году

В частности, в период с 2026 по 2029 годы курс доллара, вероятно, будет колебаться в пределах от 48,6 до 51,7 гривны.

Среднегодовой курс американской валюты, по оценкам аналитиков Международного валютного фонда, постепенно будет расти:

2025 год – 45 гривен,

– 45 гривен, 2026 год – 48,6 гривны,

– 48,6 гривны, 2027 год – 48,6 гривны,

– 48,6 гривны, 2028 год – 50,2 гривны,

– 50,2 гривны, 2029 год – 51,7 гривны.

Обратите внимание! Несмотря на постепенное подорожание доллара, эксперты МВФ прогнозируют стабильное снижение глобальной инфляции до 4,5% в текущем году, что может смягчить экономические последствия для стран с развивающимися рынками,.

Курс доллара по состоянию на утро 3 января

В банках:

Покупка – 41,85 гривны;

Продажа – 42,45 гривны;

На черном рынке:

Покупка – 42,49 гривны;

Продажа – 42,50 гривны;

В обменниках:

Покупка – 41,41 73 гривны;

Продажа – 42,70 гривны.

Официальный курс НБУ: