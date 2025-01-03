Прогнозы курса на последующие годы

По оценкам Международного валютного фонда, в 2025 году курс доллара может вырасти до 45 гривен, а к 2029 году достичь 51,7 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на МВФ.

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В частности, в период с 2026 по 2029 годы курс доллара, вероятно, будет колебаться в пределах от 48,6 до 51,7 гривны.

Среднегодовой курс американской валюты, по оценкам аналитиков Международного валютного фонда, постепенно будет расти:

  • 2025 год – 45 гривен,
  • 2026 год – 48,6 гривны,
  • 2027 год – 48,6 гривны,
  • 2028 год – 50,2 гривны,
  • 2029 год – 51,7 гривны.

Обратите внимание! Несмотря на постепенное подорожание доллара, эксперты МВФ прогнозируют стабильное снижение глобальной инфляции до 4,5% в текущем году, что может смягчить экономические последствия для стран с развивающимися рынками,.

Курс доллара по состоянию на утро 3 января

В банках:

  • Покупка – 41,85 гривны;
  • Продажа – 42,45 гривны;

На черном рынке:

  • Покупка – 42,49 гривны;
  • Продажа – 42,50 гривны;

В обменниках:

  • Покупка – 41,41 73 гривны;
  • Продажа – 42,70 гривны.

Официальный курс НБУ:

  • 42,03 гривны.