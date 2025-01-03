Прогнози курсу на наступні роки
За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2025 році курс долара може зрости до 45 гривень, а до 2029 року досягти 51,7 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на МВФ.
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Зокрема, у період із 2026 по 2029 роки курс долара, ймовірно, коливатиметься в межах від 48,6 до 51,7 гривні.
Середньорічний курс американської валюти, за оцінками аналітиків Міжнародного валютного фонду, поступово зростатиме:
- 2025 рік – 45 гривень,
- 2026 рік – 48,6 гривні,
- 2027 рік – 48,6 гривні,
- 2028 рік – 50,2 гривні,
- 2029 рік – 51,7 гривні.
Зауважте! Попри поступове здорожчання долара, експерти МВФ прогнозують стабільне зниження глобальної інфляції до 4,5% у поточному році, що може пом'якшити економічні наслідки для країн з ринками, що розвиваються.
Курс долара станом на ранок 3 січня
У банках:
- Купівля – 41,85 гривні;
- Продаж – 42,45 гривні;
На чорному ринку:
- Купівля – 42,49 гривні;
- Продаж – 42,50 гривні;
В обмінниках:
- Купівля – 41,73 гривні;
- Продаж – 42,70 гривні.
Офіційний курс НБУ:
- 42,03 гривні.