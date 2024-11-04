Плани НБУ щодо валютного ринку: яким буде курс долара

Національний банк України в умовах дефіциту валюти під час війни підтримує стабільність ринку, продаючи долари, що допомагає уникнути різких змін курсу. Втім, стійкість валютного ринку не варто плутати з фіксованим курсом.

Стійкість валютного ринку

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання ICTV.

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Він нагадав, що рік тому Національний банк перейшов до керованої гнучкості, відмовившись від фіксованого курсу, щоб зробити економіку більш стійкою та здатною адаптуватися до внутрішніх і зовнішніх потрясінь.

Андрій Пишний Голова НБУ Стійкість валютного ринку означає, що процеси на валютному ринку відбувається в залежності від попиту пропозиції, але за участю Національного банку який дозволяє курсу рухатися в бік зростання або відповідно зниження, зрізаючи небезпечні піки, які власне і створюють ризик для стійкості валютного ринку, намагаючись вплинути на курсові очікування.

Голова НБУ додав, що фіксований курс має свої ризики: він знижує відчуття валютних ризиків для економічних агентів, таких як імпортери та експортери.

Але так українська економіка з огляду на війну функціонує зараз в глибокому структурному дефіциті. Через це присутність Національного банку на ринку залишається. Але водночас НБУ робить усе для того, щоб опит і пропозиція валюти набували дедалі більшого значення при визначенні відповідної динаміки, курсової забезпечуючи при цьому стійкість валютного ринку,

– додає він.

Що буде з інфляцією

Також НБУ перейшов до режиму інфляційного таргетування. Пишний нагадав, що інфляція прискорилася через певні чинники, які поступово втрачатимуть свій вплив з часом.

Але водночас монетарна політика НБУ, курсова і процентна, має суттєвий вплив на ці процеси, і стійкість валютного ринку - це один із вагомих факторів, аби інфляція залишалась в контрольованих параметрах і з плином часу наближалася до тієї цілі, яку ми вважаємо оптимальною для того, щоб підтримати і розвиток кредитування і розвиток економіки,

– каже голова НБУ.

Цього тижня НБУ не лише залишив облікову ставку на рівні 13%, а й оприлюднив новий макропрогноз, що передбачає уповільнення інфляції у другому півріччі 2025 року. Облікова ставка залишатиметься незмінною як мінімум до кінця першого півріччя наступного року, додав він.