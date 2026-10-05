"Національний кешбек" в Україні: чи закриють програму у 2027 році

Питання долі програми "Національний кешбек" наразі не має чіткого вирішення. Програму можуть змінити чи навіть прибрати наступного року.

Чи закриють програму Нацкешбек

Закриття програми підтримує голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Вона також зазначила, що хоче подати правку, що не можна кешбек виплачувати з бюджетної програми підтримки бізнесу.

Роксолана Підласа очільниця парламентського бюджетного комітету Мене просто вже допекли цим кешбеком: будь-яка інтелектуальна, фахова розмова про бюджет зводиться до питання "а чому ви потратили гроші на кешбек?". При тому, що (розмір витрат на) кешбек в загальній картинці бюджету немає ніякого значення . До прикладу, МВФ – а це партнери, які найбільш глибоко обізнані в бюджеті і найбільше цікавляться здоров'ям наших публічних фінансів – також не звертають на нього уваги, коли обговорюють бюджет, його структур, тощо. Але ця тема настільки політизована, що затьмарює усі розмови по суті.

Ба більше, Підласа зазначила, що "краще взагалі цю історію поки що прибрала з бюджету".

Нагадаємо, що міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко раніше заявляв, що програма Нацкешбек може бути змінена. Зокрема, бюджетну програму також хочуть скоротити.

Останню виплату "Національного кешбеку" українці мали використати до серпня. А кошти, які використані не були, повернулися до бюджету.