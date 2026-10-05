Закроют ли программу "Нацкешбек"

Закрытие программы поддерживает председатель парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Она также отметила, что хочет внести поправку, согласно которой нельзя выплачивать кэшбэк из бюджетной программы поддержки бизнеса.

Роксолана Пидласа председатель парламентского бюджетного комитета Меня просто уже довели до предела этим кэшбэком: любой интеллектуальный, профессиональный разговор о бюджете сводится к вопросу "а почему вы потратили деньги на кэшбэк?". При этом (размер расходов на) кэшбэк в общей картине бюджета не имеет никакого значения. Например, МВФ – а это партнеры, которые лучше всех разбираются в бюджете и больше всего интересуются состоянием наших государственных финансов – также не обращают на него внимания, когда обсуждают бюджет, его структуру и т. д. Но эта тема настолько политизирована, что затмевает все разговоры по существу.

Более того, Пидласа отметила, что "лучше вообще эту историю пока убрать из бюджета".

Напомним, что министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко ранее заявлял, что " программа "Нацкешбек" " может быть изменена. В частности, бюджетную программу также хотят сократить.

Последнюю выплату "Национального кэшбэка" украинцы должны были использовать до августа. А средства, которые не были использованы, вернулись в бюджет.