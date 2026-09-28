Чи працюватиме Нацкешбек у 2027 році

"Щодо фінальної конфігурації програми" проводяться дискусії міністра економіки та довкілля України Олександра Кравченка в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Але розглядаємо можливість її зміни,

– зазначив Кравченко.

Якщо програму "Національний кешбек" вирішать не скасовувати, а то вона "суттєво видозміниться". Зокрема, буде більш точково спрямована на категорії товарів, де є "агресивний імпорт". Як приклад, міністр навів текстиль або ж сири.

Ба більше, бюджетну програму можна потенційно скоротити у 2,5 раза: з економією до 4 мільярдів гривень на рік.

Що буде із "Зимовою підтримкою"

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зміни застосовуватимуться й щодо програми "Зимова підтримка". Як повідомив Олександр Кравченко, кошти програми мають працювати на українську економіку та спрямовуватися на українські товари та послуги, а не просто на споживання.

Економічне зростання під час війни неможливе без соціальної стійкості: люди повинні відчувати, що держава поряд у найважчий період року,

– наголосив міністр.

Нагадаємо, що у липні програма "Національного кешбеку" розширилася. До неї приєдналися ще два українські банки.

А до серпня українці мали використати раніше накопичений кешбек. Водночас сама програма продовжує працювати у звичному режимі.