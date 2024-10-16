Чи зростатимуть тарифи на комунальні послуги у 2025 році

Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду у 2025 році. Вартість може зрости попри мораторій на підвищення цих тарифів, який діє під час війни.

Чи будуть зростати тарифи

НБУ очікує, що після скасування мораторію тарифи будуть поступово підніматися до економічно обґрунтованого рівня.

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Основними причинами такого зростання є складна ситуація в енергетичному секторі та дефіцит державного бюджету.

Однак мораторій тимчасово стримує підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Що буде з цінами на газ

Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов заявив, що ринкова ціна на газ складає приблизно 15 гривень за кубометр, тоді як поточна ціна для населення – 7,96 гривні за кубометр. Різниця в тарифах наразі компенсується державним бюджетом.

Значне підвищення тарифів на газ, яке може майже подвоїтися, може стати серйозним фінансовим тягарем для багатьох родин. Проте це можливо тільки після 30 квітня 2025 року і за певних умов.

Зауважте! Однією з таких умов є завершення воєнного стану не пізніше 30 листопада 2024 року або скасування Закону, який запроваджує мораторій на підвищення тарифів.

Як зміниться тариф на світло

З липня 2024 року українці вже помітили підвищення тарифів на електроенергію, яке відобразилося в рахунках. Уряд підвищив фіксовану ціну на електроенергію з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину, і цей тариф буде чинним до 30 квітня 2025 року.

Варто звернути увагу, що мораторій на підвищення тарифів не поширюється на електроенергію, і рішення про зміни в тарифах ухвалює уряд.

Важливо! За прогнозами НБУ, у 2025 році тарифи можуть зрости до економічно обґрунтованого рівня, що ймовірно призведе до подальшого підвищення тарифів на електроенергію після квітня 2025 року.

Що з тарифами на воду

На водопостачання в Україні діють різні правила щодо тарифів. Гаряча вода підпадає під дію мораторію на підвищення тарифів, тоді як холодна вода – ні. При цьому в країні немає єдиного тарифу на холодну воду, оскільки ціни варіюються залежно від регіону та постачальника.

Наразі тарифи на воду в великих містах залишаються стабільними, однак у малих населених пунктах деякі тарифи вже підвищилися, або їх зростання очікується найближчим часом. Місцями підвищення може досягати 40%.

Зауважте! Є ймовірність, що у 2025 році тарифи на водопостачання у великих містах також можуть зрости, оскільки НКРЕКП розглядала відповідні проєкти рішень.