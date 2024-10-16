Будут ли расти тарифы

НБУ ожидает, что после отмены моратория тарифы будут постепенно подниматься до экономически обоснованного уровня.

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Основными причинами такого роста является сложная ситуация в энергетическом секторе и дефицит государственного бюджета.

Однако мораторий временно сдерживает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Что будет с ценами на газ

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев заявил, что рыночная цена на газ составляет примерно 15 гривен за кубометр, тогда как текущая цена для населения – 7,96 гривны за кубометр. Разница в тарифах пока компенсируется государственным бюджетом.

Значительное повышение тарифов на газ, которое может почти удвоиться, может стать серьезным финансовым бременем для многих семей. Однако это возможно только после 30 апреля 2025 года и при определенных условиях.

Заметьте! Одним из таких условий является завершение военного положения не позднее 30 ноября 2024 года или отмена Закона, который вводит мораторий на повышение тарифов.

Как изменится тариф на свет

С июля 2024 года украинцы уже заметили повышение тарифов на электроэнергию, которое отобразилось в счетах. Правительство повысило фиксированную цену на электроэнергию с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час, и этот тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Стоит обратить внимание, что мораторий на повышение тарифов не распространяется на электроэнергию, и решение об изменениях в тарифах принимает правительство.

Важно! По прогнозам НБУ, в 2025 году тарифы могут вырасти до экономически обоснованного уровня, что вероятно приведет к дальнейшему повышению тарифов на электроэнергию после апреля 2025 года.

Что с тарифами на воду

На водоснабжение в Украине действуют разные правила по тарифам. Горячая вода подпадает под действие моратория на повышение тарифов, тогда как холодная вода – нет. При этом в стране нет единого тарифа на холодную воду, поскольку цены варьируются в зависимости от региона и поставщика.

Сейчас тарифы на воду в крупных городах остаются стабильными, однако в малых населенных пунктах некоторые тарифы уже повысились, или их рост ожидается в ближайшее время. Местами повышение может достигать 40%.

Обратите внимание! Есть вероятность, что в 2025 году тарифы на водоснабжение в крупных городах также могут вырасти, поскольку НКРЭКУ рассматривала соответствующие проекты решений.