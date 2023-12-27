Ціни не "падатимуть": чи дорожчатиме пальне у 2024 році

У жовтневому Інфляційному звіті Національного банку України було прогнозовано, що в наступному році ціни на пальне стабілізуються. Ця стабільність пов'язана з очікуваним зниженням світових цін на нафту.

Що впливатиме на вартість пального

До будь-яких прогнозів щодо вартості пального слід ставитися з обережністю, пояснив у коментарі 24 Каналу експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Він вважає, що ціни на різні види пального навряд залишатимуться сталими.

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Все тому, що Нацбанк робить свої прогнози лише на основі нафтових котирувань.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Всі прогнози будуються виключно на ретроспективній поведінці цих самих котирувань. Але так воно не працює, тому до прогнозів Нацбанку щодо цін на нафтопродукти, як на мене, варто ставитися надзвичайно обережно.

На зростання цін на пальне можуть вплинути такі фактори як інфляція, яка збережеться в наступному році, та девальвація, яку прогнозує НБУ.

Якщо казати про нафтові котирування, то підстав якихось щодо їхньої суттєвої зміни немає. Оскільки попит та пропонування суттєво не змінюються,

– каже Рябцев.

Якщо розглядати інші фактори, які можуть вплинути на ціни на пальне, то в Україні очікується незначне змінення попиту на нафтопродукти, оскільки обсяги перевезень не передбачаються збільшуватися, і загалом економічне зростання не очікується.

Варто зауважити, що змінення податкового навантаження може вплинути на ціни, але такі зміни можливі лише з 1 липня наступного року.

Скільки коштує пальне в Україні

За даними Консалтингової групи А-95, станом на 26 грудня, бензин, дизпальне та автогаз коштували:

А-95 преміум – 55,06 гривні за літр;

А-95 – 52,04 гривні за літр;

А-92 – 49,27 гривні за літр;

дизпаливо – 52,21 гривні за літр;

автогаз – 31,96 гривні за літр.

Середні ціни на пальне у 2024 році: