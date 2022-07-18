Що буде з доларом, якщо НБУ "відпустить" безготівковий курс

Минулого тижня готівковий ринок "штормило" через новини про можливе скасування фіксованого курсу. Проте зараз ситуація потроху стабілізується.

Що відбувається на готівковому ринку зараз та яким буде курс гривні щодо долара до кінця липня, 24 каналу розповіла Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

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Яка ситуація на готівковому ринку

Наприкінці минулого тижня готівковий курс долара та євро стабілізувався після сплеску: курс купівлі опустився нижче позначки 37 гривень за долар, а продаж був на рівні 37,15 – 37,20 гривні.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Це цілком очікувана реакція ринку після дещо м’якшої інформаційної повістки щодо ймовірної відмови від фіксованого курсу у безготівковому сегменті. Але, схоже, потенціал цього фактору впливу вичерпано: на ринку сформувався консенсус між пропозицією та попитом.

Тож за умови, що цього тижня питання гнучкого курсу не буде актуалізовано, курс утримуватиметься в поточному коридорі із тенденцією до зменшення спреду між курсами купівлі та продажу.

Загрози для ринку

За словами Золотько, валютний ринок все ще нервовий через переговори в Туреччині щодо відновлення експорту українського зерна:

З одного боку, розблокування портів та початок експорту – гарна новина для гривні, адже це бодай частково відновить потік валютної виручки до країни.

З іншого, відновлення експорту зерна Національний банк називав однією з передумов для повернення до режиму інфляційного таргетування, а відтак – й до гнучкого курсоутворення на міжбанку.

Якщо НБУ "відпустить" курс, то це неминуче призведе до тимчасового підвищення турбулентності на ринку, пояснює банкірка. В такому випадку головним орієнтиром для безготівкового ринку стане готівковий.

Яким буде курс долара у липні

Але скасування фіксованого курсу не стане дуже болісним для ринку. Через те, що такі новини періодично з'являються, ринок вже підготувався – курс на готівковому ринку виріс лише в очікування цього рішення. Тож саме рішення вже не матиме такого сильного ефекту.

Після кількох хвиль чуток про відновлення режиму гнучкого курсоутворення ринок все більш спокійно ставиться до цієї перспективи. Тож раніше зроблений прогноз курсового коридору до кінця липня залишається актуальним: на мою думку, курс знаходитиметься в діапазоні 36,0 – 38,5 гривні за долар,

– резюмує Анна Золотько.

Нагадаємо, що нещодавно системні банки України зрівняли безготівковий курс з готівковим. Це рішення допоможе боротися з "картковими" туристами, які наживалися на курсовій різниці в Україні та за кордоном.

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