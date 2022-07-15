Експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова у коментарі 24 каналу спрогнозувала, чого чекати від курсу цього місяця та пояснила, які фактори вплинули на зростання готівкового курсу.

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Чому зріс готівковий курс

За останній тиждень в Україні різко зріс готівковий курс долара. Якщо 5 липня його можна було купити за 35,30 гривні, то 13 липня вже за 37,70 гривні. Серед причин цього, зокрема, є і підвищення внутрішнього курсу великими за обсягом клієнтів банками (наприклад, Приватбанк) з 33 гривні до 37 гривні за долар.

З 6 липня цього року "Приватбанк" встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій – в першу чергу це курс конвертації за картками, через що зняття за кордоном валюти з гривневих карт відбувається за тим самим курсом, що і в Україні.

Тетяна Острікова Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Це остаточно зробило невигідним так званий "картковий туризм", коли люди їдуть за кордон та знімають кошти там за нижчим курсом, завозять цю валюту в Україну та продають за вищим курсом. Тепер робити це сенсу нема. А отже, в результаті зменшилась пропозиція готівкового долара.

Експертка зауважила, що додалися і певні психологічні чинники: "Великі банки піднімають курс, мабуть, щось знають, треба поспішити купити долари", – думає пересічна людина.

Чому українці слідкують за курсом

На думку Острікової, населення слідкує за курсом іноземних валют через те, що більшість товарів в Україні – імпортні. "Якщо зростає долар в обмінниках, значить скоро зростуть ціни в магазинах. Але саме зараз, під час війни ця залежність не така однозначна. І це важливо розуміти, щоб не піддаватись паніці", – пояснює вона.

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З 24 лютого цього року в Україні діє два курси валют: офіційний – 29,25 гривні за долар,

готівковий. Всі імпортери купують долар за фіксованим курсом 29,25 гривні. По такій ціні зобов’язані продавати долар експортери, а якщо їх валюти не вистачає – Нацбанк продає з резервів. За даних умов імпортери та експортери набагато менше формують попит та пропозицію на валютному ринку та мало впливають на формування курсу.

Тому офіційно імпортовані товари, за які білі імпортери розрахувалися доларом, придбаним по 29,25 гривні, не мають дорожчати в магазинах, незалежно від цифр на табло обмінників. Фактично по 37 гривень за долар купують ті бізнесмени, які мають купувати товар за готівку та завозити його в Україну за різними схемами; а також ті громадяни, які купують долар для заощаджень.

Чи на довго вистачить резервів Нацбанку? З нинішнім темпом – ще на 10 місяців. Це багато, тому що ситуація в Україні змінюється набагато швидше,

– вважає Острікова.

Наприклад, у травні ситуація була така:

Україна отримала фінансової допомоги – 1,7 мільярда доларів.

Нацбанк продав валюти імпортерам – 3,4 мільярда доларів. На це пішли гроші з допомоги та з резервів.

Виплата зовнішніх боргів – 0,1 мільярда доларів.

Відповідно, за травень резерви зменшились на 1,8 мільярда доларів.

У червні:

Наші союзники надіслали вже 2,8 мільярда доларів.

Нацбанк продав валюти імпортерам – 4,0 мільярда доларів.

Відповідно, падіння резервів могло б загальмуватись, але виплата боргів склала 0,8 мільярда доларів.

В результаті резерви за місяць скоротились на 2,3 мільярда доларів.

Що відбувається з курсом в липні

Дешеву валюту для "карткових туристів" банкам продавав Нацбанк. Відповідно, завершення цього так званого "туризму" має зменшити відтік валюти з резервів.

Вже відкрились порти Дунаю, це полегшить аграрний експорт.

У Стамбулі пройшли перемовини щодо деблокади інших українських портів. Є надія на збільшення валютної виручки експортерів,

– вважає експертка.

Вже є грант на 1 мільярд євро від Німеччини, грант на 1,7 мільярда доларів від США та позика на 200 мільйонів євро від Італії. Тобто за половину місяця надійшло більше, ніж за червень. Допомога наших союзників зростає.

Все це дозволяє дивитись на ситуацію з валютними резервами з певним обережним оптимізмом. І є всі шанси, що в осяжній перспективі Нацбанк не буде змінювати свою політику і буде продавати стільки долару, скільки потрібно бізнесу,

– вважає Острікова.

Тож, на її думку, передумов для "валютної паніки" наразі немає, навіть попри незначний стрибок готівкового курсу. "Тим більше на 14 липня безготівковий курс того ж Привату (конвертація за картками, Приват24) дещо впав!" – резюмує вона.

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