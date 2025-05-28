Зеленський назвав умову за якої Росія зупинить війну

За словами Зеленського, Росія вже відчуває вплив санкцій. Зокрема, йдеться саме про економічний сектор.

Як можна прискорити закінчення війни в Україні

На думку Зеленського, війна може закінчитися швидше, якщо погіршення відчує саме російська армія, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Володимир Зеленський Президент України Їх армія буде це відчувати, починаючи з наступного року, десь з червня літа 2026 року. Це дуже довго для нас.

Як каже Зеленський, прискорити цей процес може посилення санкцій. Таким чином, у російської влади стане менше можливостей, аби підтримувати армію Росії і, відповідно, продовжувати війну.

Президент України назвав важливим введення санкцій проти компонентів з багатьох країн. Зокрема, йдеться про ті, що Росія отримує через закупівлю у приватному секторі. Зеленський уточнив, що саме ці компоненти є елементами далекобійної російської зброї, дронів і так далі.

17-й пакет (санкцій – 24 Канал) допомагає. Цього недостатньо. 18-й пакет ми дуже надіємося, що він буде прийнятий. Він уже розробляється,

– вказав Зеленський.

Зеленський також уточнив, що для припинення вогню діяти має не лише Європа. Саме США повинні ввести потужний пакет санкцій.

Зверніть увагу! Зеленський назвав надзвичайно важливим обмеження цін на російські енергоресурси.