Как можно ускорить окончание войны в Украине

По мнению Зеленского, война может закончиться быстрее, если ухудшение почувствует именно российская армия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Владимир Зеленский Президент Украины Их армия будет это чувствовать, начиная со следующего года, где-то с июня лета 2026 года. Это очень долго для нас.

Как говорит Зеленский, ускорить этот процесс может ужесточение санкций. Таким образом, у российских властей станет меньше возможностей, чтобы поддерживать армию России и, соответственно, продолжать войну.

Президент Украины назвал важным введение санкций против компонентов из многих стран. В частности, речь идет о тех, которые Россия получает через закупку в частном секторе. Зеленский уточнил, что именно эти компоненты являются элементами дальнобойного российского оружия, дронов и так далее.

17-й пакет (санкций – 24 Канал) помогает. Этого недостаточно. 18-й пакет мы очень надеемся, что он будет принят. Он уже разрабатывается,

– указал Зеленский.

Зеленский также уточнил, что для прекращения огня действовать нужно не только Европе. Именно США должны ввести мощный пакет санкций.

Обратите внимание! Зеленский назвал чрезвычайно важным ограничение цен на российские энергоресурсы.