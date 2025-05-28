Почему россияне до сих пор чувствуют денежную стабильность

Период роста уровня жизни россиян, который способствовал поддержке войны в Украине, подходит к концу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Рост реальных доходов населения за три месяца 2025 года снизился до 7,1% со среднего показателя прошлого года в 8,3%. При этом реальные доходы населения после вторжения сначала упали, но в конце 2022 года восстановились и начали расти небывалыми за 10 лет темпами.

Впервые более чем за 10 лет доля россиян, которые положительно оценивают свое материальное положение, превысила долю тех, кто настроен негативно, в середине 2024 года, по данным российского опросного агентства "Левада".

Почему военная экономика Путина охлаждается

Анализ объявлений о найме, проведенный FT, свидетельствует о том, что бурный рост зарплат новых сотрудников ослаб в начале 2025 года:

с сентября по декабрь 2024 года – на 4,2%;

за первые три месяца года – на 2,2%.

Однако ощущение финансовой стабильности у россиян сохранится, даже несмотря на то, что военная экономика Путина теряет обороты. Об этом свидетельствуют замедление роста ВВП и падение доходов от продажи нефти.

Российская экономика находится в напряженном состоянии, и проблемы накапливаются. Но в то же время у людей больше денег, чем раньше. Как ни странно, эти тенденции не являются взаимоисключающими,

- говорит российский экономист Константин Насонов.

Что ждет экономику России и россиян

Расходы Путина на войну особенно ощутили на себе те, кто живет много, ведь бедные семьи, теперь получают деньги от мужчин, призванных на фронт.

Уже в этом году появились признаки того, что военная экономика России, которая бурно развивается, начинает угасать. Согласно официальным оценкам, рост ВВП России ВВП России в этом году составит около 2%, что несравнимо с 4% в среднем за последние два года.

Отмечают, что значительная часть резервов РФ истощена, а новые доходы находятся под давлением, поскольку цены на нефть остаются низкими. Так, большая часть рабочей силы уже занята, и, поскольку ключевая ставка Центробанка России составляет 21% для сдерживания инфляции, то предприятиям трудно привлекать кредиты.

Однако, вероятно, пройдет еще некоторое время, прежде чем большинство россиян почувствуют удар, который может привести к изменению настроений.