Чому росіяни досі відчувають грошову стабільність

Період зростання рівня життя росіян, який сприяв підтримці війни в Україні, добігає кінця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Зростання реальних доходів населення за три місяці 2025 року знизилося до 7,1% із середнього показника минулого року у 8,3%. При цьому реальні доходи населення після вторгнення спочатку впали, але наприкінці 2022 року відновилися і почали зростати небувалими за 10 років темпами.

Уперше більш ніж за 10 років частка росіян, які позитивно оцінюють своє матеріальне становище, перевищила частку тих, хто налаштований негативно, у середині 2024 року, за даними російського опитувального агентства "Левада".

Чому військова економіка Путіна охолоджується

Аналіз оголошень про найм, проведений FT, свідчить про те, що бурхливе зростання зарплат нових співробітників ослабло на початку 2025 року:

з вересня по грудень 2024 року – на 4,2%;

за перші три місяці року – на 2,2%.

Однак відчуття фінансової стабільності в росіян збережеться, навіть попри те, що військова економіка Путіна втрачає оберти. Про це свідчать сповільнення зростання ВВП і падіння доходів від продажу нафти.

Російська економіка перебуває в напруженому стані, і проблеми накопичуються. Але водночас у людей більше грошей, ніж раніше. Як не дивно, ці тенденції не є взаємовиключними,

- каже російський економіст Костянтин Насонов.

Що чекає на економіку Росії й росіян

Витрати Путіна на війну особливо відчули на собі ті, хто живе багато, адже бідні сім'ї, тепер отримують гроші від чоловіків, призваних на фронт.

Уже цього року з'явилися ознаки того, що військова економіка Росії, яка бурхливо розвивається, починає згасати. Згідно з офіційними оцінками, зростання ВВП Росії цього року становитиме близько 2%, що непорівнянно з 4% у середньому за останні два роки.

Зазначають, що значна частина резервів РФ виснажена, а нові доходи перебувають під тиском, оскільки ціни на нафту залишаються низькими. Так, більша частина робочої сили вже зайнята, і, оскільки ключова ставка Центробанку Росії становить 21% для стримування інфляції, то підприємствам важко залучати кредити.

Проте, ймовірно, мине ще деякий час, перш ніж більшість росіян відчують удар, який може призвести до зміни настроїв.