Жінки можуть виходити на пенсію в 55 років: за яких умов

У 2015 році Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Це дало нові можливості для жінок виходити на пенсію у 55 років за наявності 30 років страхового стажу.

Хто з жінок може йти на пенсію в 55 років

З квітня 2021 року пенсійний вік для жінок було підвищено до 60 років, що зрівняло вік і умови виходу на пенсію для чоловіків і жінок.

Читайте також Чи потрібно пенсіонерам ще проходити ідентифікацію

Однак, жінки, які досягли віку 59,6 років до квітня 2021 року, мають право на пенсію на пів року раніше (це стосується тих, хто народився з 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961 року).

До досягнення 60 років, жінки 1961 року народження і старші мають право на пенсію за віком після досягнення наступного віку:

55 років – для тих, хто народився до 30 вересня 1956 року включно;

55 років і 6 місяців – для тих, хто народився з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року.

Хто ще може вийти на пенсію в 55 років:

В Україні деякі працівники мають право на достроковий вихід на пенсію в 55 років, за умови виконання певних вимог, які у 2024 році зазнали змін.

Зауважте! Є низка професій і умов, за яких пенсія за віком може бути призначена раніше стандартного віку, тобто у 55 років. Це стосується осіб, які працювали на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, відповідно до списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Цим працівникам пенсія за віком на пільгових умовах призначається після досягнення 55 років за таких умов:

Для чоловіків – наявність страхового стажу не менше 30 років, з яких не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

– наявність страхового стажу не менше 30 років, з яких не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах. Для жінок – наявність страхового стажу не менше 25 років, з яких не менше 10 років на зазначених роботах.

Зауважте! До досягнення цього віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають також жінки 1970 року народження і старші після досягнення наступного віку: