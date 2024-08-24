Кто из женщин может уходить на пенсию в 55 лет

С апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин был повышен до 60 лет, что уравняло возраст и условия выхода на пенсию для мужчин и женщин.

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Однако, женщины, достигшие возраста 59,6 лет до апреля 2021 года, имеют право на пенсию на полгода раньше (это касается тех, кто родился с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года).

До достижения 60 лет, женщины 1961 года рождения и старше имеют право на пенсию по возрасту по достижении следующего возраста:

55 лет – для тех, кто родился до 30 сентября 1956 года включительно;

55 лет и 6 месяцев – для тех, кто родился с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года.

Кто еще может выйти на пенсию в 55 лет:

В Украине некоторые работники имеют право на досрочный выход на пенсию в 55 лет, при условии выполнения определенных требований, которые в 2024 году претерпели изменения.

Обратите внимание! Есть ряд профессий и условий, при которых пенсия по возрасту может быть назначена раньше стандартного возраста, то есть в 55 лет. Это касается лиц, которые работали на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, соответствии со списком № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденного Кабинетом Министров Украины.

Этим работникам пенсия по возрасту на льготных условиях назначается по достижении 55 лет при следующих условиях:

Для мужчин – наличие страхового стажа не менее 30 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах.

– наличие страхового стажа не менее 30 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах. Для женщин – наличие страхового стажа не менее 25 лет, из которых не менее 10 лет на указанных работах.

Обратите внимание! До достижения этого возраста право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют также женщины 1970 года рождения и старше после достижения следующего возраста: