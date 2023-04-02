Варто купити вже, поки не подорожчало: що буде з цінами на Великдень

Перед Великоднем традиційно дорожчають овочі та продукти, які українця кладуть до кошика. Експерти спрогнозували на скільки подорожчають яйця, м'ясо, цибуля та хлібобулочні вироби.

Чому ціни перед Великоднем ростуть

Науковиці Інституту аграрної економіки, у коментарі 24 Каналу пояснили, що на здорожчення продуктів впливає декілька факторів:

піст через що зростають у ціні овочі,

підвищений попит, який штовхає вгору ціни на м'ясні вироби та яйця. Останні, до слова, дорожчають не лише перед Великоднем, але й перед Різдвом та Новим Роком також.

Цікаво Долар впаде перед Великоднем: чого чекати від курсу найближчі два тижні

За даними Держстату , з початку 2023 року найбільше подорожчали овочі – на 21,2%, цибуля – до 42,31 гривні, морква – до 28,80 гривень, капуста – 13,87 гривні за кілограм.

На скільки зростуть ціни

Ціна м'яса

Підвищений попит на всі види м’яса напередодні великодніх свят зумовить зростання цін в межах 5 – 7%.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки З початком року у роздрібній мережі всі види м’яса здорожчали, окрім курячого філе, свинячої грудинки та соленого сала. Ціни на них зменшилися на 0,3 – 2,8%.

Ціна яєць

Світлана Пашко, під час розмови з 24 Каналом розповідає, що торік Великдень теж припадав на квітень, 24 число, а десяток яєць коштував 36 гривень. Цього ж року ціна зросла у понад два рази.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Цього року Великдень святкуватимуть того ж місяця – 16 квітня. Але вже станом на кінець березня 2023 року ціна на яйця досягла рівня 71–74 гривень за десяток. Тобто порівняно з торішнім періодом підготовки до великодніх свят ціна зросла у 2,1 раза.

Ціна овочів

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Зростання цін на овочеві відбувається під впливом сезонного чинника та Великого посту – внаслідок підвищеного попиту на овочеві. Тенденція до здорожчання овочів – на 7–10 % – збережеться до кінця великодніх свят.

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, зростання цін на яйця напередодні великодніх свят очікується невеликим – у діапазоні 5–7%, адже вони й так надто високі.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчак резюмує, що ціна ріпчастої цибулі суттєво зросла останніми місяцями. Якщо у грудні кілограм коштував 30,63 гривні, то у лютому ціна вже складала 42,31, згідно з Держстатом.

Він підкреслює, що зниження ціни, яке ми можемо спостерігати зараз, – тимчасовий ефект, який триватиме найближчі кілька тижнів, але в середині квітня і до наступного врожаю, який буде сформований десь в кінці травня – на початку червня, може спостерігатися додатковий зріст цін на цей вид овочу.

Ціна хлібобулочних виробів

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, прогнозоване значне здорожчання електроенергії на тлі тривалої енергетичної кризи в країні продовжить всій негативний вплив на цінову динаміку хліба та хлібних виробів. У квітні прогнозується незначне подорожчання хліба – в діапазоні 1 – 3%.