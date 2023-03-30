Чому курс перед Великоднем впаде
Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що гривня у Великодній період, який розпочнеться ближче до кінця тижня, цілком може зміцнитись в межах 2 – 3%.
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Це можна пояснити тим, що витрати громадян можуть суттєво зрости, що вже проявилося у збільшенні попиту на окремі категорії продуктів. Відтак продаж готівкової валюти може збільшитися, що у моменті вплине на роздрібний курс покупки.
Яка зараз ситуація на готівковому ринку
Долар за останніх дві доби на готівковому ринку впав в межах 50 копійок на впевнено прямує до 37 гривень. До слова, за прогнозами Concorde Capital середній курс у 2023 році може бути на рівні офіційного, тобто 36,6 гривні за долар.
- 30 березня готівковий долар в банках можна продати в середньому за 37,55 гривні, а купити за 38,15 гривні.
- В обмінниках купують долар в середньому за 37,50 гривні (+2 копійки), а продають – за 37,92 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,73 гривні, а продаж – 37,88 гривні.