Почему курс перед Пасхой упадет
Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что гривна в пасхальный период, который начнется ближе к концу недели, вполне может укрепиться в пределах 2–3%.
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Это объясняется тем, что расходы граждан могут существенно возрасти, что уже проявилось в увеличении спроса на отдельные категории продуктов. Следовательно, продажа наличной валюты может увеличиться, что в данный момент повлияет на розничный курс покупки.
Какая сейчас ситуация на наличном рынке
Доллар за последние двое суток на наличном рынке упал в пределах 50 копеек и уверенно идёт к 37 гривнам. К слову, по прогнозам Concorde Capital, средний курс в 2023 году может быть на уровне официального, то есть 36,6 гривны за доллар.
- 30 марта наличный доллар в банках можно продать в среднем за 37,55 гривны, а купить за 38,15 гривны.
- В обменниках покупают доллар в среднем за 37,50 гривны (+2 копейки), а продают – за 37,92 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,73 гривны, а продажа – 37,88 гривны.