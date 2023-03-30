Почему курс перед Пасхой упадет

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что гривна в пасхальный период, который начнется ближе к концу недели, вполне может укрепиться в пределах 2–3%.

Читайте также Доллар стремительно приближается к 37 гривнам: где сегодня самый выгодный курс

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Это объясняется тем, что расходы граждан могут существенно возрасти, что уже проявилось в увеличении спроса на отдельные категории продуктов. Следовательно, продажа наличной валюты может увеличиться, что в данный момент повлияет на розничный курс покупки.

Какая сейчас ситуация на наличном рынке

Доллар за последние двое суток на наличном рынке упал в пределах 50 копеек и уверенно идёт к 37 гривнам. К слову, по прогнозам Concorde Capital, средний курс в 2023 году может быть на уровне официального, то есть 36,6 гривны за доллар.